Vlaams Parlement richt nieuwe klimaatcommissie op om klimaatdoelstellingen te halen

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een nieuwe klimaatcommissie opgericht. Die zal zich buigen over het Vlaams Energie- en Klimaatplan en over de maatregelen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) gaat de commissie voorzitten. Bruno Tobback (Vooruit) en Robrecht Bothuyne (CD&V) worden ondervoorzitter.

De commissie wil naast klimaatmaatregelen ook werken aan initiatieven om de factuur te verlagen. “De recente geopolitieke verschuivingen door de oorlog in Oekraïne zorgen voor historisch hoge energieprijzen”, zegt Gryffroy. “De doelstelling moet zijn om die factuur onder controle te houden en bescherming te bieden aan diegenen die het financieel moeilijk hebben.”

De mogelijkheden om de prijs per kWh onder controle te houden, liggen volgens Gryffroy vooral bij het federale niveau. “In Vlaanderen kunnen we vooral impact hebben met structurele maatregelen op langere termijn”, zegt hij. “We focussen dan automatisch op voorstellen die zich erop richten om het energieverbruik te temperen of maatregelen om die energie zelf op te wekken.” Vrijdag komt de commissie een eerste keer samen.