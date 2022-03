Eén euro per pakje. Dat krijgt de chauffeur om onze pakjes te leveren. Daarmee moet hij wel zijn bestelbusje, de brandstof, zijn verzekeringen en zelfs uniform mee betalen. De chauffeur is een van de vele zelfstandige onderaannemers van PostNL. Onderaannemer van onderaannemer van onderaannemer, zo’n kluwen dat een kat er haar jongen niet meer in zou terugvinden.