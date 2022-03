Mensensmokkelaars belagen vluchtelingen: “Mijn nicht is een tweede keer moeten vluchten”

De vrouwen en kinderen die in het uiterste noordwesten van Oekraïne de grens met Polen oversteken, zijn de oorlog uit. Maar in de grensstreek, en in de wanorde van de hulpverlening, zijn ze kwetsbaar voor mensensmokkelaars. Daarvoor waarschuwen lokale hulporganisaties en de Verenigde Naties. En daarvoor waarschuwen ook de vluchtelingen elkaar. “Mijn nicht werd meegenomen naar Italië. Ze is een tweede keer moeten vluchten.”