Koning Filip bedankt tien Limburgers voor hun inzet tijdens de coronacrisis

Tien Limburgers mogen vanavond op audiëntie bij koning Filip omdat ze zich hebben onderscheiden tijdens de coronacrisis. Ze mogen het Lenteconcert in het koninklijk paleis bijwonen en de koning zal hen daarna bedanken voor de uitzonderlijke inzet die ze toonden tijdens de pandemie. Eén van hen is Anja Emmers, coördinerend directeur van scholengroep de Kabass in Lommel. Samen met de stad en het CLB richtte ze testcentra in, zodat op korte termijn veel kinderen en leerkrachten getest konden worden.