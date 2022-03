Oorlogsschade in de volksrepubliek Donetsk. — © BELGAIMAGE

Rusland lijkt de hoop op een overwinning in Kiev te hebben opgegeven. Tijdens de vredesgesprekken in Istanboel kondigde het aan troepen rond de Oekraïense hoofdstad terug te trekken. Volgens defensieminister Sergej Sjojgoe draait alles nu om de “bevrijding” van de Donbas. “Maar dat is niet meer dan een troostprijs.”