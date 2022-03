Aantal studenten met studietoelage en leefloon stijgt fors

Omdat de studiekosten kunnen oplopen, bestaat er in Vlaanderen een systeem van studietoelages om eventuele financiële drempels weg te werken. Het aantal aanvragen voor zo’n toelage stijgt al jaren. Voor het academiejaar 2020-2021 werden 108.756 aanvragen ingediend, opnieuw een stevige stijging van 16 procent tegenover de 93.671 aanvragen van het voorgaande academiejaar. In 2020-2021 werden 61.900 aanvragen (56,9 procent) goedgekeurd.

Jongeren die zelf niet over een inkomen beschikken en niet kunnen terugvallen op de financiële steun van hun ouders, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook bij het OCMW aankloppen voor een leefloon.

Het totaal aantal studenten dat zowel een studietoelage als leefloon krijgt, is in het academiejaar 2020-2021 gestegen tot 2.724. Daarmee zet de stijgende evolutie van de voorbije jaren zich door. Zo ging het van 1.636 studenten in 2017-2018 naar 1.760 in 2018-2019 en naar 2.102 in 2019-2020.

Extra impuls

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder laat de coronacrisis zich duidelijk voelen bij de armste studenten. Slagmulder vreest ook dat er door de stijgende energie- en andere prijzen nog meer studenten bij het OCMW zullen moeten aankloppen. Hij dringt er daarom bij minister Weyts op aan om “de vinger aan de pols te houden door de studentenvoorzieningen te consulteren over de stand van zaken aan hun instelling”. “Indien blijkt dat veel studenten in zware financiële problemen geraken, kan eventueel - net zoals in de coronajaren - opnieuw een eenmalige extra impuls voor hen voorzien worden”, meent Slagmulder.