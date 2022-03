Julie De Wilde toont dat er leven is na Lotte Kopecky: “Af en toe volg ik haar ook in het peloton”

Is er in België leven na Lotte Kopecky? Daar lijkt het wel op. De nog altijd maar negentienjarige Julie De Wilde is tweede geworden in Dwars door Vlaanderen voor vrouwen, al was ze achteraf ontgoocheld omdat ze gehinderd werd in de sprint. Na een leerschool van een jaar bij de profs drukt ze wel al haar stempel. “Af en toe volg ik Kopecky in het peloton en dan zit ik altijd vooraan wanneer ik vooraan moet zitten.”