Inbrekers snijden zeilen van 16 opleggers open bij Hamonts transportbedrijf

“Op bewakingsbeelden zien we hoe twee personen woensdag tussen 2 en 3 uur op het terrein liepen”, stelt manager Will Hoeben bij Hamofa Logistics, het vroegere Hoeben Transport. “Ze kwamen uit de richting van de Bosstraat naar onze toegangspoort. Eerst keken ze of ze via de bedieningskast die poort konden forceren. Dat lukte hen niet. Dus maakten ze gewoon een opening in de omheining om op ons terrein te komen.” Ze maakten een ronde langs de verschillende vrachtwagens. “In totaal maakten ze bij 16 opleggers met een mes een scheur in de schuifzeilen. Bij sommigen is het een kleine opening. Maar er zijn ook scheuren van bijna een vierkante meter. Ook hebben ze nog gekeken in twee opleggers die aan de laadkaai stonden.”

Geen buit

Uiteindelijk maakten de inbrekers geen buit. “Ze keken rond, maar vonden gelukkig geen ladingen die hen interesseerden. Ik vermoed dat ze op zoek waren naar zaken zoals tabak of elektronica, maar dat was nu niet aanwezig.”

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf dit meemaakt. “In het verleden is het vaker gebeurd,” stelt Hoeben. “Maar het was nu wel al heel wat jaren geleden. En dat er zoveel ladingen werden gecontroleerd, hadden we het nog nooit gezien.” Er mag dan wel geen buit zijn, de schade is wel enorm. “Onze garagist is de hele dag bezig geweest met het herstellen van de beschadigde schuifzeilen. Het ging toch over nieuwe opleggers met nieuwe zeilen die per stuk een paar duizend euro kosten,. En hoe hard je ook probeert, die schade krijgt je nooit volledig weggewerkt, die opleggers rijden nu rond met littekens.”