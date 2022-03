Gasgeur aan ziekenhuis komt uit verstopte rioolbuis

De brandweer en politie zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een gasgeur ter hoogte van het Medisch Centrum AZ Vesalius in Bilzen. De brandweer deed de nodige metingen. Uiteindelijk bleek de geur afkomstig te zijn verstopte afvoer naar de riolering.

Voorbijgangers en buurtbewoners merkten woensdagmiddag een penetrante geur vlakbij het Medisch Centrum op. Omdat er gedacht werd aan een gaslek, controleerden de brandweer en politie de omgeving. “We hebben de nodige metingen gedaan. Op de bovenverdieping van het ziekenhuis konden we geen verhoogde concentratie detecteren. Pas toen we metingen deden bij de gasmeter was er een kleine verhoging. Zoals altijd bij gas gerelateerde meldingen werd netbeheerder Fluvius op de hoogte gesteld”, verduidelijkt Peter Vanspauwen van de brandweerzone Oost-Limburg.

Uiteindelijk bleek een verstopping aan de basis te liggen van de opgemerkte penetrante geur — © JoGe

Verstopping

Omdat de geur niet afkomstig kon zijn van zo’n kleine lekkage, werd er gezocht naar de oorzaak. “Uiteindelijk bleek de opgemerkte geur afkomstig van een verstopte rioolleiding ter hoogte van de slagbomen aan de ondergrondse parking”, aldus de brandweerofficier. De technische ploegen van het ziekenhuis zorgden voor het ontstoppen van de buis, waarna de geur verdween. (JoGe)