De coronacrisis blijft sluimeren, en de oorlog in Oekraïne gaat voort. Ondanks die ellende was er de afgelopen dagen toch een lichtpuntje. Letterlijk, want de lente leek in het land. Dat heeft niet alleen een effect op de natuur maar ook op onze gedachten en stressniveau. Met deze vijf tips ben je ook mentaal klaar om te genieten van de lente.