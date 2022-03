Ongezond eten verlaagt kwaliteit van eicellen significant: “Leidt tot schade aan de cel”

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen onderzochten de eicellen van koeien, in proefbuizen. “Eicellen van koeien lijken heel goed op die van mensen. In de proefbuis bootsen we de omgeving na van iemand die overgewicht heeft”, vertelt professor Jo Leroy, voorzitter van de Europese Vereniging voor Embryotechnologie.

“Eicellen zijn echte opportunisten. Ze nemen alle soorten voedingsstoffen op uit hun omgeving, ook vetten. Dat leidt tot schade aan de cel waardoor ze zich moeilijker laat bevruchten”, verklaart hij. Het onderzoek toonde verder aan dat het gevormde embryo slechter is van kwaliteit, genetische afwijkingen vertoont en soms al vroeg afsterft.

Geen volledig herstel

Ook onderzoek op dikke muizen toonde aan dat ze heel moeilijk zwanger worden. “Dit kan de observaties in de fertiliteitscentra bij zwaarlijvige patiënten helpen verklaren”, zegt doctoraatsstudente Anouk Smits. Smits vroeg zich af hoe ze vrouwen met overwicht kon helpen. Vier jaar lang onderzocht ze of het mogelijk is de eicelkwaliteit te verbeteren door het dieet aan te passen. De ‘preconceptie-zorg’ die Smits bij muizen voorzag, bleek goed te werken. De eicelkwaliteit verbeterde duidelijk en de dieren werden terug makkelijker zwanger.

Maar dat herstel was niet volledig. Bepaalde eicelparameters bleven afwijkend ten opzichte van de gezonde controlegroep. Zelfs na meerdere weken van een verbeterde gezondheid bij de muizen vertoonden hun eicellen nog abnormaliteiten. Dit toont mogelijk aan dat zelfs de nog onrijpe, rustende eicellen onherroepelijk worden aangetast door een ongezond dieet.