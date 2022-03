Inbrekers slaan toe op industriepark Sint-Truiden: buit en schade lopen op tot tienduizenden euro’s

De politie spoort de twee mannen op die in de nacht van dinsdag op woensdag toesloegen op het industrieterrein Schurhovenveld. Bij hun tocht maakten ze veel kapot. Er is een aanzienlijke buit meegenomen. Opvallend, nergens werd de inbraakapparatuur geactiveerd.

De tocht van het duo begon bij Houthandel Royer in de Duifhuisstraat. Op de bewakingscamera’s werden ze rond 1.45 uur gedetecteerd. Een half uur later waren ze weg. “De daders zijn geen al te zwaar geblokte kerels. Ze gingen zeer rustig te werk. Vermoedelijk met een koevoet forceerden ze zich een toegang in het bedrijf. Je kan op de beelden zien dat ze rond het gebouw liepen om de situatie te verkennen en even later toe te slaan. In het gebouw werden deuren en kasten opengebroken en doorzocht. Naast cash geld dat in de kasten lag, werd ook een kleine slijpschijf meegenomen. Aan hun manier van werken was duidelijk te zien dat ze niet aan hun proefstuk toe waren”, zegt Dany Petermans van de Houthandel.

Bij de toyotagarage Jenaer werd de glazendeur geforceerd. — © Jozef Croughs

Brandkast

Toyota garage Jenaer in de Duifhuiststraat is het zwaarst getroffen. Het was de Timmy Debauve, schoonzoon van de familie die de inbraak s’morgens vaststelde. “De dieven sloegen de ruit van de deur naar de toonzaal stuk en kwamen zo de zaak binnen. Ze gingen meteen naar het bureel waar ze alle kasten overhoophaalden en de zware brandkast openbraken. Vermoedelijk gebruikten ze hier de slijpschijf die ze even verderop hadden gestolen. Uit de brandkast werd de kleine kluis met cash geld gehaald. Die werd hier opengebroken. Alles samen, loopt de schade en het financieel verlies in de tienduizenden euro’s”, besluit Debauve.

De brandkast in de garage werd opengeslepen. — © Jozef Croughs

Ladder

Bij carrosserie Dirx in de N.B. de Borchgravestraat werd de inbraak ontdekt door de werknemers die rond 7 uur arriveerden. “Ik werd verwittigd en reed meteen naar het bedrijf. Toen ik arriveerde, zag ik een ladder tegen de gevel staan. Meteen vreesde ik voor het ergste want ze was niet van ons”, zegt Luc Beckers, zaakvoerder van het bedrijf. Terecht. “Zodra ik de deur van het bureel opende, was meteen duidelijk dat er was ingebroken. De hele bureau lag overhoop, kasten en lades stonden open en alle gesloten omslagen waren opengescheurd. De indringers maakten een gsm en geld buit.,” stelt Luc Beckers. Bovenaan het gebouw was een ruit ingeslagen. Om daar te geraken, was de ladder buiten gebruikt om zo het gebouw binnen te geraken.

Bij carrosserie Dirx werd de inboedel van het kantoor overhoop gehaald. — © Jozef Croughs

Korpschef Steven Provost kan nog niet veel kwijt over de zaak. “Het gerechtelijk labo stapte af voor een sporenonderzoek. Omdat het onderzoek nog volop gaande is, kan ik geen details geven over de feiten”, zegt hij.