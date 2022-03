Tiesj Benoot geloofde in de zege: “Eén moment van vertwijfeling en ik win de koers”

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) werd tweede in Dwars door Vlaanderen. Geklopt door Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), maar die sprint kwam er bijna niet. “Ik dacht dat ik niemand in mijn wiel zag, maar een bocht later dook Mathieu van der Poel op.” Bij Tom Pidcock heerste tevredenheid na een mindere periode.

Victor Campenaerts ging een eerste keer aan in de finale boven op de Holstraat en opende zo een slotfase met aanvallen die elkaar in sneltempo opvolgden. “Dat had ik wel verwacht van Victor, want hij deed het al de ronde ervoor. Ik gokte dat de anderen het zouden toerijden, maar ze kregen het gaatje niet dicht. Ik ging er vol naartoe, toen waren we al eens met ons tweetjes. Daarna zat ik nog een aantal keer in een situatie met twee renners, maar bijvoorbeeld een Küng reed dan de boel dicht.”

Met nog twee kilometer te gaan speelde Benoot dan alles of niets. “Ik dacht dat ik niemand in mijn wiel zag, maar een bocht later dook Mathieu van der Poel op. Dan moest ik kiezen. Ik ben doorgereden, want laat ik de rest terugkeren dan is het sowieso moeilijk voor mij. Nu had ik het meeste kans op de overwinning, mocht Mathieu verkeerd schakelen of zo. Ik heb één keer overgenomen en dan gegokt.”

“Ik denk dat ik vandaag dicht bij de overwinning was”, stelde hij in het flashinterview. “Een moment vertwijfeling en ik win de koers. Over het algemeen ben ik tevreden van mijn gevoel. Het laatste weekend met de E3 en Gent-Wevelgem hebben me de nodige diepgang gebracht in de finale. Dat is positief richting zondag. Mathieu zal dan zeker één van de favorieten zijn, altijd als hij ergens start. Het is moeilijk om zo’n koers alleen te rijden tegen hem in de finale, maar zondag komen er met Wout en Christophe twee stevige pionnen bij.”

“De koers brak heel vroeg open. Toen Mathieu aanging op de achterkant van de Paterberg zat ik zelf nog te ver. Pascal Eenkhoorn heeft me vervolgens goed naar voren gebracht, daarna heb ik me niet meer laten verrassen.”

Pidcock: “Podium is hele verbetering”

“Het was kat en muis op het einde, en die laatste aanval was er te veel aan”, aldus Pidcock. “Elke andere aanval werd teruggehaald, maar Stefan Küng aarzelde even. Hij was degene die erachter had “moeten” rijden. Ben probeerde nog vaart te maken en ik heb de sprint nog gewonnen. Podium is een hele verbetering vergeleken met zondag.”

“Victor Campenaerts? Mister Aero! Ik weet niet of hij slipstream had van een motard of iets dergelijks, maar ik moest iedere keer volgas gaan en nog reed hij weg. Was zijn ketting een 58? Ik reed met een 53, dus dat verklaart het. (lacht) De Ronde is een heel andere race. Het zal ook zo volle gas zijn als nu, maar het is nog 100 kilometer langer. Het zal een lange, zware dag worden. Als ik benen heb zoals vandaag, zal ik blij zijn.”