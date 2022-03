Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen, maar prijst concurrentie: “Campenaerts heeft mij dit al eens geflikt”

Hij heeft het toch maar weer gedaan: topfavoriet Mathieu van der Poel won voor de tweede keer Dwars door Vlaanderen. De Nederlander bleek na een zeer aantrekkelijke koers de beste van een kopgroep van acht. “In de kopgroep voelde ik me zeker niet de sterkste, maar ik heb de perfecte finale gereden”, vertelde MVDP in het flashinterview.

“In de laatste 10 kilometer was het heel moeilijk om de koers te controleren. Ik heb geprobeerd om de nodige inspanningen te doen, vooral toen Tom Pidcock met Tiesj Benoot en Victor Campenaerts weg was”, begon de Nederlander zijn analyse. “Ik had een heel grote inspanning nodig om die nog terug te halen. Achteraf ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. In de kopgroep voelde ik me zeker niet de sterkste, vooral die drie namen hebben indruk gemaakt. Maar ik was wel altijd mee toen het moest. Misschien hebben we met de ploeg de koers iets te vroeg opengebroken, want we waren snel heel wat renners kwijt.”

LEES OOK. Mathieu van der Poel klopt Tiesj Benoot in de sprint en wint Dwars door Vlaanderen na heerlijk steekspel met acht

Een sterke Victor Campenaerts probeerde in de finale tweemaal in een afdaling weg te glippen. “Of ik de indruk had dat hij met een andere versnelling ronddraaide? Ja, dat wist ik al”, stelde Van der Poel. “Ik heb met Campenaerts twee à drie weken in Spanje gezeten en daar heeft hij mij dat ook een paar keer geflikt (lacht). Ik schrok er niet van, maar het is wel straf wat hij doet. Het is bijna onmogelijk om hem bergaf te volgen. Hij zei een hele tijd geleden al dat dit één van zijn grote doelen was. En hij heeft het goed gedaan, maar het niveau van de kopgroep was heel hoog. Ik moest een paar keer het gat dichten en dat deed echt pijn, maar uiteindelijk heb ik wel de perfecte finale gereden. ”

© BELGA

Uiteindelijk moest Van der Poel het in de sprint opnemen tegen Tiesj Benoot. “Ik was eigenlijk niet van plan om van zo ver aan te gaan in de sprint, maar ik zag toen ik uit de bocht kwam dat ik al een gaatje had. Ik ben meteen doorgegaan, maar de benen liepen redelijk vol. Ik keek een paar keer en ik zag zijn wiel nog dichtbij komen. Ik dacht even dat hij met een lange sprint er nog voorbij zou komen, maar uiteindelijk heb ik het nog goed getimed, denk ik. Tiesj was ook heel sterk vandaag en hij verdient die tweede plek.”

Pogacar

Tadej Pogacar was vorig aangekondigd als een gevaarlijke klant, maar uiteindelijk rekenden Van der Poel en co al vroeg af met de tweevoudige Tourwinnaar. “Ik heb hem eigenlijk niet gezien omdat we op Berg ten Houte al wegreden en hij daar niet mee was met ons. Vanaf daar was de samenwerking heel goed. We waren allemaal sterk, dus het was bijna onmogelijk om ons terug te halen.”

© EPA-EFE

En dan nu: de Ronde van Vlaanderen, komende zondag. “Dat is toch wel een andere wedstrijd, vooral door de afstand natuurlijk. Ik was vandaag wel goed, maar zeker niet super. Dus ik hoop nog goed uit te kunnen rusten tegen zondag, want dat zal wel nodig zijn om daar met de besten mee te zijn.”