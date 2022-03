Italië is er voor de tweede keer op rij niet bij op het WK. De Azzurri verloren hun barrageduel tegen Noord-Macedonië en dat zorgde voor veel frustraties. De kleedkamer in Palermo moest het ontgelden, want die lag er na afloop als een vuilnisbelt bij. Iets wat ze bij STVV niet snel zullen meemaken. “Een kwestie van respect voor de tegenpartij”, reageert materiaalmeester Valère Stevens.