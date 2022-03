Innig kussende Zuhal Demir en Tinne Van der Straeten duiken op in Antwerps straatbeeld

Antwerpen

Twee energieministers die elkaar innig kussen: dat opvallende beeld van Zuhal Demir (N-VA) en Tinne Van der Straeten (Groen) is te bewonderen op de Leopoldplaats in Antwerpen. De muurschildering is een initiatief van het energieplatform Bolt. “We hopen dat zij de muren tussen de regeringen afbreken en zo snel mogelijk samen een solidair en duurzaam klimaatbeleid uitbouwen”, zegt Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt.