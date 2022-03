Onze tv-tips: een fijne reünie, wie is Poetin en een adembenemende thriller

De verraders

VTM, Do, 20.35u

Het programma met Staf Coppens groeide de voorbije weken uit tot een nieuw kijkcijferkanon. Ondertussen weten we dat de bondgenoten aan het langste eind trokken. In deze aflevering komen de 18 kandidaten opnieuw samen in het kasteel van het Nederlands-Limburgse Kerkrade voor een reünie waarin herinneringen opgehaald worden. Sommige plotwendingen waren ook voor de kandidaten een raadsel tot aan de uitzending. Dat er een vervolg komt op dit programma lijkt nu al vast te staan. (tove )

Putin’s road to war

Canvas, Do, 21.20u

Michael Kirk is een bekroonde documentairemaker. Deze keer onderzoekt hij de motieven van Vladimir Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Want sinds de Russische invasie op 24 februari leeft de wereld in angst voor een nucleaire oorlog. Wat bezielt Poetin en hoe zijn we tot dit punt gekomen? Kirk wisselt archiefbeelden af met interviews met kopstukken van de Amerikaanse inlichtingendiensten, diplomaten, journalisten en politici. (tove )

What Happens in Vegas

Play5, Do, 20.35u

Voor wie een avondje complexloze humor wil, is er deze romantische komedie met Cameron Diaz en Ashton Kutcher. In deze Box Office-hit vertolken ze twee mensen die net minder leuk nieuws gehad hebben. Zij is gedumpt door haar vriend, hij is ontslagen op het werk. Na een wilde nacht blijkt echter dat ze in een dronken bui getrouwd zijn. Ze besluiten te scheiden tot de man plots miljoenen wint in het casino. De film kijkt makkelijk weg (tove )