Hamont-Achel

Bij de politie is dinsdag rond 19.15 uur een melding van een brandstichting binnengekomen. Een bewoner van de Eikenlaan op Achel-Statie had gezien hoe twee jongens vuurtje stookten onder een zitbank. De man kon het vuur blussen voor het straatmeubel helemaal was vernield. De politie spoort de daders op. mm