Wat is er te doen in jouw buurt? Zet de paasvakantie in met de beste bloesem- en uittips

De bloesems in de Haspengouwse boomgaarden staan in bloei. En dat is meer dan de moeite. De mooiste bloesemtips lees je hier. Voor wie de drukte tussen de fruitbomen wil ontvluchten, zijn er ook nog heel wat andere dingen te doen.

Hanami in de Japanse Tuin

In Japan wordt elk jaar gretig uitgekeken naar het kersenbloesemseizoen. Het is een groot evenement met alle aandacht voor de kerselaar of de sakura en de symboliek van de kersenbloesems. We hoeven niet zo ver te reizen, want ook in de Japanse Tuin in Hasselt staan de kersenbloesems in bloei. Elk jaar opnieuw is het prachtig om te zien hoe de 225 kerselaren vol bloemen staan. In het weekend zijn er drank- en eetstandjes en kun je er lekker picknicken.

Tot 30/4 in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info & tickets: www.japansetuin.be

Bokrijk opent de deuren

De magnolia’s, kerselaars en camelia’s staan in bloei. Dat betekent maar één ding: het is lente. Je kunt ze gaan bewonderen in het arboretum van Bokrijk. Het openluchtmuseum in Genk opent op 2 april opnieuw de deuren voor een nieuw seizoen. Heel de paasvakantie lang, beleef je er een aangepast paasprogramma.

Vanaf 2/4 in Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1 in Genk. Elke dag open van 10 tot 18 uur. Info: www.bokrijk.be

Sjacheren in Helchteren

Voor de 39ste keer organiseert KWB in Helchteren de Sjachermarkt. Kuier gezellig tussen de vele kraampjes. Je vindt er allerlei hebbedingen, verzamelobjecten, speelgoed, huisraad en zelfs kleding. Tussen het sjacheren door kun je in de cafetaria genieten van een stukje Limburgse vlaai en een frisse Ter Dolen.

Op 3/4 van 9 tot 17 uur in Don Bosco, Don Boscostraat 6 in Helchteren. Info: www.facebook.com/sjachermarkt

Fruitige kleuterverhaaltjes

Trek elke woensdag- en zondagmiddag op pad met Loes Bloesem en Mr. B. Ze nemen je mee op een plezante verhalentocht van 2,5 kilometer door de bloesems van Bilzen. Ontdek hoe fruit ontstaat en maak kennis met het leuke verhaal van jeugdauteur Stijn Moekaars.

Tot 1 mei, elke zondag en woensdagmiddag en op paasmaandag, 15 euro aan het Toeristisch Onthaal in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.visitbilzen.be/fruitige-verhaaltjes

Avontuur in Kattevennen

Maak je klaar voor een avontuurlijke paasvakantie. In Kattevennen in Genk kun je terecht voor de Adventure Days. Of je nu de spanning wilt opdrijven met tuben op de dry slope, je survivalskills wilt testen in het bos of een reis maakt door het zonnestelsel: het kan allemaal. En als kers op de taart wordt de bliksemtrap officieel geopend. Het is een trap van 188 treden op het hoogste punt van het Bliksempad met een fenomenaal uitzicht over het gebied en z’n trekpleisters.

Van 2 tot 18/4 in Kattevennen, Planetariumweg 18-19 in Genk. Info: www.kattevennen.be/nl/kattevennen-adventure-days/676/

Gezellige bloesemmarkten met lokale lekkernijen

Snuif de vakantiesfeer op tijdens de gezellige bloesemmarkten. Tijdens bloesemmaand april organiseert Toerisme Sint-Truiden elke woensdag in een ander kerkdorp een gezellige boerenmarkt waar je kunt genieten van lokale lekkernijen, ambachten en muzikale animatie op het bloesemterras.

Op 6/04 in het Begijnhof, op 13/4 in de Hendrik Prijslaan in Wilderen, op 20/4 aan de burchtruïne in Brustem-Dorp en op 27/4 in Groot-Gelmen in de Kloosterstraat, telkens van 14 tot 20 uur. Info: www.visitsinttruiden.be/aanbod/bloesemmarkten

Fietsen tussen de bloesems

Haspengouw is een en al verleiding in april. Spring je fiets op en begeef je tussen de bloesems. In Alken kun je de bloesemfietsroute doorheen de gemeente en verder Haspengouw in fietsen. Er is een bloesemfietsroute van 44 kilometer en een startpunt van een fietslus van 50 kilometer. Onderweg geniet je van de bloesempracht aan de peren-, appel- en kersenbomen.

Je kunt de fietsroutes downloaden via www.alken.be/bloesemfietsroutes

Op pad met fruitmascotte Diego

Haspengouw en fruit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Tongeren zet je je tanden in een mooie wandeling van 6 kilometer tussen de Tongerse boomgaarden. Geniet er van de bloesems aan de fruitbomen en de historische landschappen. Fruitmascotte Diego heeft onderweg sappige weetjes en verhalen in petto om de tocht nog boeiender te maken.

Start aan de kerk van Overrepen, Lerestraat 12 in Tongeren. De wandeling kun je downloaden via de website of afhalen bij de dienst Toerisme Tongeren. Info: www.toerismetongeren.be/fruitwandeling

Schemerwandeling tussen de bloesems

Het bloesemseizoen is altijd een spannende tijd voor fruittelers. Nachtvorst kan nog schade toebrengen. Vuurpotten beschermen de bloesems tegen de vorst. Maar ze zorgen in Sint-Truiden ook voor sfeervolle schemerwandelingen doorheen de boomgaarden. Laat je tijdens de wandeling in het schemerlicht meeslepen door oude en nieuwe fruitverhalen en muzikale animatie.

Wandelingen op 9, 16 en 23/4 aan Fruitbedrijf Gezond van bij Ons, Heide 97 in Sint-Truiden. Inschrijven verplicht via www.visitsinttruiden.be/aanbod/schemerwandelingen

Spot de eerste trekvogels

Lente betekent niet alleen bloesems, maar ook de eerste trekvogels komen aan in ons land. Samen met een natuurgids ontdek je tijdens een mooie wandeling in De Maten in Genk de eerste trekvogels. Trek stevige wandelschoenen aan en ga samen op pad.

Op 3/4 van 9 tot 12 uur op de Parking aan de Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/wandeling-de-maten-de-eerste-trekvogels-51333

Uitgebreide agenda

WANDELING

‣Zaterdag 2 april

Holventocht

Wandeling doorheen het Park der Lage Kempen met bosrijke omgeving. Er zijn verschillende afstanden, 5, 10, 15 en 20 km.

Parochiezaal Holheide, Heikapper 25 in Pelt.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

‣Zondag 3 april

Samen wandelen

Elke eerste zondag wordt er samen gewandeld in een tocht van ongeveer vijf kilometer aangepast aan het tempo van de deelnemers.

Vredeshofkes, Vredestraat in Meeuwen-Gruitrode

Van 9.30 tot 11.30 uur

Basistarief: gratis

‣Zondag 3 april

Detoxwandeling

De winterblues uit je lijf verdrijven tijdens een wandeling aan de hand van hapjes, sapjes en eenvoudige oefeningen om de lente-energie te laten stromen.

Ophovenerheide, Leemkuilstraat 21 in Opglabbeek.

Van 9.30 tot 12 uur.

Basistarief: 17 euro

‣Zondag 3 april

Reiger- en aalscholvertocht

In Hochter Bampd vinden we zowel reiger- als aalscholverkolonies. In deze periode van het jaar zijn ze volop bezig met het bouwen van een nest.

Parking aan brug Neerharen, Geulerweg in Lanaken.

Van 14 tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zondag 3 april

Wandeling door Schorrebos en omstreken

We stappen doorheen het natte beemdgebied op zoek naar narcissen, amfibieën. We brengen een bezoek aan het Schorrebos en het Kraaienbos.

Diestersesteenweg 10 in Nieuwerkerken.

Om 14 uur

PODIUM

‣Zaterdag 2 april

De maandag

Theater De Maan brengt het verhaal van De vrouw die zich verslikte in haar ondergoed (en andere onwaarschijnlijkheden) voor kinderen vanaf 6 jaar.

CCHA, Kunstlaan 2 in Hasselt.

Van 14 tot 15 uur.

Basistarief: 10 euro

‣Zaterdag 2 april

De Vuurtoren

Laika brengt het verhaal over drie vuurtorenwachters die het licht in de toren brandend houden.

Cultuurhuis Tessenderlo, Vismarkt in Tessenderlo.

Van 19 tot 20.30 uur

Basistarief: 8 euro

‣Zaterdag 2 april

Johan Terryn

Johan Terryn verloor zijn vader midden in de eerste lockdown. Hij maakte de podcast Het Uur Blauw, boek en theatervoorstelling over rouwen en verdriet.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta in Bree.

Om 20.15 uur

Basistarief: 12 euro

Zaterdag 2 april

La Guardia Flamenca

Een opzwepende muziek- en dansvoorstelling over de culturele kruisbestuiving tussen Spanje en Latijns-Amerika. Met flamenco, veel ritme en zang.

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Om 20.15 uur

Basistarief: 14 euro

‣Zondag 3 april

De berg die eigenlijk geen berg is

Interactieve dansvoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar over Alexander die op de top van een berg ging wonen die nooit naar beneden kon.

Gemeenschapscentrum De Drieschaar, Schuttenbergstraat 2 bus 3 in As.

Om 15 uur

Basistarief: 8 euro

CONCERT

‣Zaterdag 2 april

Paul McCartney Tribute

Bekend van nummers als Blackbird, Yesterdayn Live and let die, zes Vlaamse topmusici eren Sir Paul McCartney.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder.

Van 20.15 tot 21.45 uur

Basistarief: 21 euro

‣Zaterdag 2 april

Mama’s Jasje

Mama‘s Jasje mag trots terugblikken op een 30-jarige carrière. Met zijn deelname aan Liefde voor muziek is Peter Vanlaet helemaal terug.

GC Ter Kommen, Europlaan 2 in Hoeselt.

Om 20.15 uur

Basistarief: 23 euro

‣Zaterdag 2 april

Rock Festival Inferno

Het muziekfestival is terug met vier bands: Heisa, Peuk, O Veux en Slinky and The Spanish Beast, een beresterk rockprogramma.

Ontmoetingscentrum De Binder, Vijverstraat 2a in Hasselt.

Vanaf 18.30 uur

Basistarief: 15 euro