Ook Nas en Stormzy op Core Festival

Brussel

De line-up van het nieuwe CORE Festival - een samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland - krijgt meer vorm. Nieuw op de affiche zijn Lous and the Yakuza, Nas, Peggy Gou en Stormzy. Eerder werden al namen als Action Bronson, The Blaze, Celeste, Jamie xx, Mura Masa en Paul Kalkbrenner aangekondigd. CORE Festival vindt plaats tijdens het verlengd weekend van Hemelvaart, op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei, in het Brusselse Ossegempark. Tickets via corefestival.com. cru