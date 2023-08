Op citytrip, terwijl je flaneert door de winkelstraten of na een stevige wandeling in eigen dorp of stad: een blaar op een van onze voeten kunnen we altijd wel eens oplopen. Maar als het dan zover is, wat kan je eraan doen? En is de blaar openprikken echt een goed idee? En nog beter: hoe kan je ze voorkomen? Voetspecialist Jorden Stroobants legt het uit.