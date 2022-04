Nu ook in Hasselt: Zuhal Demir, Stijn Meuris en andere BV’s gidsen je langs schilderijen

Het Kunstuur startte in november 2019 in Mechelen. Het concept komt uit het brein van broers Hans en Joost Bourlon, bekend van Studio 100. Hun formule is tegelijkertijd smaakvol én commercieel interessant. “Je wilt niet weten hoeveel aanbiedingen we al hebben gehad om dit om te gieten in een ander onderwerp”, zegt Joost Bourlon. “Kunstuur Koers, Kunstuur voetbal …”

Hans en Joost Bourlon bij werk van Frits Van den Berghe. — © rr

Niks van: kunst dus. De opa van de broers was schilder en mede daardoor koesteren de Bourlons grote belangstelling voor Belgische kunst uit de periode 1850-1950. Doeken (echte schilderijen, geen projecties) uit die tijd tonen zich een voor een aan groepjes bezoekers.

In de derde zaal krijgen alle doeken commentaar van Jo De Meyere. — © Sven Dillen

In Hasselt gebeurt dat – dankzij de inspanningen van ex-schepen van Cultuur Joost Venken – de komende vijf jaar in het oude stadhuis. Bij elk doek levert een bekende Vlaming commentaar. Zo zal je meer te weten komen over het schilderij zelf, maar ook over de link met de persoon die vertelt. Zo praat langeafstandsloper en olympische medaillewinnaar Bashir Abdi over zijn wonderbaarlijke eerste ervaring met sneeuw in België bij het Winterlandschap met scherven uit 1931 van Valerius De Saedeleer. “Ik dacht dat het suiker was. Ik heb eraan geroken”, zegt Abdi.

Vergeten

De doeken van De Saedeleer behoren tot de mooiste in de reeks, net als een imposant portret van de man door Gustave Van de Woestyne. Andere topwerken komen uit het penseel van Emile Claus. Dromerig in een boerentafereel (Terugkeer van de velden), realistisch en speels in het meesterwerk Hanengevecht in Vlaanderen. “Het doek lag jarenlang opgerold in de kelder van een kasteel, compleet vergeten. Wij hebben de restauratie betaald”, klinkt het bij Bourlon.

Het hanengevecht van Claus werd uit de vergetelheid opgevist. — © Sven Dillen

Het Hanengevecht wordt in de derde zaal getoond, waarin alle schilderijen besproken worden met de krakerige gruis van Jo De Meyere. Aan het eind van de tour licht de trouwzaal op. De houten balken, de lusters, het rode tapijt en de lambrisering geven de collectie extra grandeur.

Spaanse griep

Een ruimte eerder zagen we een triptiek over de dood in het boerenleven door Albert Servaes waarbij viroloog Marc Van Ranst vertelt over de pandemie van die tijd: de Spaanse griep. “Toen ook mondmaskers en vaccins werden gebruikt.” Daartegenover staan de in zuiders licht badende naakten van Theo Van Rysselberghe waarbij fotografe Lieve Blancquaert (over naakt in de kunst) en econoom Geert Noels (over de waarde van kunst) interessante voetnoten serveren. Deze Hasseltse versie opent met twee aan Limburg gelinkte doeken, met commentaar van Stijn Meuris en Zuhal Demir.

Stijn Meuris: “Genk hoe het vroeger was”

© Sven Dillen

Stijn Meuris geeft toelichting bij Aalvangst te Genck van Isidore Verheyden. “We zien een landschap van Genk in 1905, net voor de steenkoolmijnen er kwamen. Het was een tijd dat schilders uit het hele land naar Genk trokken om er de heidelandschappen te schilderen voordat alles veranderde. Er zit melancholie in, iets wat we zijn kwijtgeraakt. Zoals de titel zegt, gaat het om mensen die alen vissen uit de vijvers. Iets wat toen broodnodig was om eten op je bord te krijgen, wat we ons vandaag de dag nauwelijks nog kunnen voorstellen.”

Zuhal Demir: “Een ongelooflijke tristesse”

© Sven Dillen

Zuhal Demir praat over een doek van de Waalse schilder Pierre Paulus de Châtelet. Een treurende moeder staat met haar twee kinderen tegen de deprimerende achtergrond van de mijnen in de Borinage. “Uit dit werk spreekt een ongelooflijke tristesse”, zegt ze. “De moeder heeft de wanhoop in haar ogen. Hoewel het tafereel zich in Wallonië afspeelt, ligt de link met Limburg voor de hand. Mijn papa kende geen woord Frans, maar hij sprak wel over de charbonnage. De solidariteit met de Waalse mijnwerkers was groot, omdat ze allemaal hetzelfde meemaakten. Elke dag moesten ze honderden meters onder de grond vies en ongezond werk doen, altijd met één vraag in het achterhoofd: kunnen we straks weer met zijn allen levend naar boven?”

Het Kunstuur I Hasselt, van 3 april tot 8 januari 2023, oude stadhuis Hasselt (hetkunstuur.com)