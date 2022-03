Oekraïense soldaat, die “Kus onze kloten” riep naar Russen, krijgt medaille

Een van de Oekraïense soldaten die het Slangeneiland in de Zwarte Zee verdedigde en vol moed “kus onze kloten” naar het Russische leger riep, heeft dinsdag een medaille gekregen voor zijn daden.

Iedereen dacht dat ze dood waren. Dertien Oekraïense militairen hadden heldhaftig geprobeerd om Slangeneiland, een klein eilandje in de Zwarte Zee nabij de Roemeense grens, te verdedigen. Een Russisch oorlogsschip had hun overgave geëist, maar daar gingen de Oekraïeners niet op in. En dat lieten ze duidelijk verstaan. “Russisch oorlogsschip, kus onze kloten!”, reageerde Roman Hribov, één van de militairen. De Russen besloten daarom het eiland te bombarderen waarna het Oekraïense leger meedeelde dat de soldaten allemaal gesneuveld waren. Ze zouden volgens de president Zelenski allemaal postuum geëerd worden.

Maar de mannen bleken nog in leven te zijn. Ze waren door de Russen gevangengenomen en werden uiteindelijk geruild tegen Russische gevangenen.

En nu heeft Hribov ook een medaille gekregen voor zijn heldhaftigheid. Die kreeg hij van de autoriteiten van de regio Cherkasi.

