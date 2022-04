Als het eens iets aparts mag zijn: niet alle wijnen hoeven makkelijk weg te drinken om te smaken

Geen specifiek thema deze keer in onze maandelijkse rubriek “bewaarwijnen” maar wél vier wijnen, zowel in wit als rood, die zowel voor- als tegenstanders kennen. Omdat ze zo apart zijn. Omwille van de druif of door de manier waarop ze gemaakt zijn. Geen makkelijke wegdrinkers maar wel wijnen met een fraai bewaarpotentieel. En wat het nog leuker maakt: de verfijning neemt toe met het ouder worden!