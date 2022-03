Jonge Nederlander riskeert anderhalve jaar cel voor gevangenhouden van 15-jarig meisje

Een 20-jarige Nederlander uit Almere riskeert 18 maanden celstraf en een boete voor het gevangenhouden van een 15-jarig meisje uit Noord-Limburg. Medio december 2021 was hij haar met de auto gaan oppikken en stak de grens over. Omdat hij al tweemaal hetzelfde had gedaan, werd alarm geslagen. De politie kon hem en het meisje in Duitsland onderscheppen.

Het meisje had geprobeerd uit het voertuig te ontsnappen, maar de Nederlander had de deuren vergrendeld en haar handtas gepakt. In de kofferbak lag een mes. “Ik ben nu onlangs tot inzicht gekomen en ik heb een soort verslaving, waarbij ik de controle over mezelf verlies als ik bij haar ben. Het wordt seksholisme genoemd. Net zoals bij drank of drugs geraak ik in een soort roes, waarbij ik fouten bega. Ik ben op intakegesprek geweest voor een therapie. Het spijt me heel erg wat er gebeurd is. Leg me desnoods een inreisverbod naar België op,” aldus de jonge Nederlander, die sinds dinsdag door de onderzoeksrechter in Hasselt is aangehouden.

Bij de federale politie was een melding binnengekomen dat hij het meisje zou kidnappen, als hij zijn dossier zou gaan inkijken. Hij was in zijn auto in Maasmechelen onderschept met aan boord tape, twee keukenmessen, een metalen kabel, een riem, een gsm, twee sim-kaarten en zijn Nederlandse identiteitskaart. Naar een kennis had hij berichten gestuurd in de trant van “Ik ben bang dat ik het hier niet bij ga laten”, want het meisje had hem blijkbaar afgeblokt, omdat ze door zou hebben gehad dat hij valse profielen gebruikte. In het voertuig lagen documenten met plannen voor een ontvoering en een vlucht naar Tsjechië. Op internet werden zoektermen teruggevonden zoals “verdoven”, “drogeren” en “slaapmiddel”.

Porno- en masturbatieverslaving

Tot driemaal toe was hij met het 15-jarig meisje naar het buitenland getrokken. Zo bleef het duo eens een maand weg. De laatste keer werden ze na een week aangetroffen. De advocate van de man vroeg een probatie-opschorting, dan wel een uitstel met probatievoorwaarden, zoals een contactverbod. De jongeman, die zeer uitgebreid zijn zogenaamde verslaving uit de doeken deed, leek even de indruk te wekken dat hij ontoerekeningsvatbaar zou zijn, maar dat beeld stelde hij zelf bij. De man kampte eerder al met een porno- en masturbatieverslaving. Advocate Sarah Klok vroeg voor het meisje en haar vader minstens 5.000 euro schadevergoeding.

Vonnis volgt op 4 mei.