Sporten onder druk: compressieve sportkledij is dé trend (én dit is allemaal Belgisch)

Compressieve sportkleding die ook nog eens comfortabel zit en er tegelijk modieus uitziet? Dat is onder meer te vinden bij de Belgische sportlabels Unrun en RectoVerso. Wij bij Billie kunnen alvast niet wachten om deze outfits aan te trekken om een rondje (of zelfs twee!) te gaan rennen.

Zoals Gail Devers

Het compressietopje is de perfecte combinatie van een mooie pasvorm en een glanzende stof. De contrasterende stiksels zorgen voor een coole touch, terwijl de elastische onderband maximale ondersteuning biedt.

Gail bra, 70 euro bij Unrun

www.unrun4254.com

Zoals Gail Devers - deel 2

De Gail-legging toont een interessant spel tussen de contrasterende stiksels en de prestatiestof.

Gail leggings, 95 euro bij Unrun

www.unrun4254.com

Tussen de wijngaarden

De performance sportbeha is vervaardigd uit een zweetafvoerende, compressieve stof die comfortabel aanvoelt en tegelijkertijd de nodige ondersteuning biedt. De achterkant is afgewerkt met een racerback, het logo van RectoVerso en designdetails in mesh.

Performance sportbeha, 95 euro bij RectoVerso, uit de capsulecollectie van RectoVerso X Caudalie

www.rectoversosports.com

Tussen de wijngaarden - deel 2

Ook de bijbehorende performance legging is voor de gelegenheid gehuld in een dieprode kleur, en met een Caudalie-logo op de heup. De hoge taille en de zweetafvoerende circulair geweven stof zorgen voor een ultra-comfortabele fit.

Performance legging, 165 euro bij RectoVerso, uit de capsulecollectie van RectoVerso X Caudalie

www.rectoversosports.com

Als een tweede huid

© Oysho

Sportbeha die een gemiddelde én strategische ondersteuning biedt tijdens het beoefenen van gemiddeld intensieve sporten. Vochtdoorlatende stof met hoge slijtweerstand en uv-bescherming van 40+.

Compressive sportbeha met lasercut op de rug, Oysho , 29,99 euro

www.oysho.com

Als een tweede huid - deel 2

© Oysho

Verstevigende legging die tijdens de meest intensieve trainingen de benodigde ondersteuning geeft. Op enkellengte en met hoge siliconen tailleband voor een platter effect

Compressive core control legging, 45,99 euro bij Oysho

www.oysho.com

Gelukssokken

© STOX

In verschillende kleuren en maten verkrijgbaar. Voor extra comfort, dankzij verdikt voet en hielstuk. Gemaakt in Italië.

Sports Socks Vrouwen - 39,95 euro bij STOX

www.stoxenergy.com

Sport met een bloemetje

© Hunkemöller

Beha met een ronde hals en aan de achterkant een cut-out detail is geschikt voor medium impact activiteiten.

HKMX Sport bh The Spirit Level 2, 29,99 euro bij Hunkemöller

www.hunkemoller.be

Sport met een bloemetje - deel 2

© Hunkemöller

Deze stevige legging heeft doorschijnend details, kan tegen een squatje en geeft je extra steun tijdens je workout.

HKMX Oh My Squat High Waisted Legging, 39,99 euro bij Hunkemöller

www.hunkemoller.be

Gouden medaille

© Bjorn Borg

Het topje is een high-performance trainingstop van zacht gerecycleerd stretchpolyester. Dit slim-fit, korter design heeft een ronde hals, racerback en een handig telefoonzakje.

Borg Crop Tank, 34,95 euro bij Bjorn Borg

www.bjornborg.com

Gouden medaille - deel 2

© Bjorn Borg

De legging is gemaakt van zacht, glanzend gerecycleerd stretchpolyester. Dit lange design met hoge taille is afgewerkt met een brede, ondersteunende tailleband met trekkoord voor een pasvorm op maat en een sleutelzakje.

Borg High Waist Swipe Tights, 49,95 euro bij Bjorn Borg

www.bjornborg.com

