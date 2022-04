Limburgse wandelchallenge week 2: door grootste hoogstamboomgaard van West-Europa

Doe de Limburgse Wandelchallenge en wandel door de mooiste streken van de provincie. Deze week verkennen we het Haspengouwse landschap met zijn kastelen, glooiende akkers, weilanden en de grootste aaneengesloten hoogstamboomgaard (40 hectaren) van West-Europa. Haast je naar het startpunt in Alden Biesen, want de bloesems komen eraan.

Ga deze wandeling van 7,9 km zelf ontdekken, scan de QR-code ter plaatse en maak kans op een mooie prijs. Alle info op hbvl.be/wandelchallenge. Praktische info over deze wandeling onderaan dit artikel.

Afspraak aan ’t Gasthuis, waar Tine Rijvers ons opwacht. Zij is projectcoördinator landschappelijk erfgoed bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en neemt ons mee voor een afwisselende en boeiende wandeling rond de voormalige residentie van de ridders van de Duitse Orde. We stappen over de Maastrichterallee en slaan halfweg rechtsaf, waar een vlonderpad zich door een hoogstamboomgaard kronkelt.

Gids Tine Rijvers. — © luc daelemans

“Dankzij de Ferrariskaart weten we dat hier bomen van enkele eeuwen oud staan”, verduidelijkt Tine. “Dat is de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, die werd opgemaakt in de periode 1771-1778. Je treft hier een gevarieerde collectie – appelen, peren, pruimen, kersen – van oude rassen aan. Er staan ook enkele dode bomen. Dat is fantastisch voor de biodiversiteit. De specht vindt er insectjes, de steenuil en de vleermuis kunnen broeden in de holtes, zwammen groeien in dichte bundels op de schors.”

De maretak gedijt nergens zo goed als in de kalkhoudende bodem van Zuid-Limburg. — © luc daelemans

© luc daelemans

Kastelen

“Typisch voor Haspengouw is het dubbele gebruik van de weilanden. De bomen voor de fruitteelt, het grasland om het vee te laten grazen. Dat vind je nergens anders in Vlaanderen. Een ander kenmerkend aspect van deze regio is de akkerbouw, die voor rijkdom zorgde. De meer dan honderd kastelen weerspiegelen dat.”

Langs een onverharde weg duiken plots vier kraampjes op: smoothies en sapjes van Sappig, ijsjes van de Crèmedaus, kroketten van Raoul Bijnens en koffie van Baristabar. Ze blijven er gedurende de hele bloesemperiode staan. In de verte zien we een lange bomenrij met maretak. “Die gedijt nergens zo goed als in de kalkhoudende bodem van Zuid-Limburg”, weet Tine.

© luc daelemans

Wijngaard

Op het einde van de lus door de boomgaard verlaten we Alden Biesen via de poort van het Apostelhuis. Vlakbij staat een groot bord met de aankondiging van de aanleg van een wijngaard, een project van de stad Bilzen in samenwerking het Bilzense wijndomein Montepertini.

“We bevinden ons hier op een eeuwenoud knooppunt van zeven dreven, die in stervorm samenkwamen”, verduidelijkt Tine. “Weert, Maastricht, Spouwen, Martenslinde, Bilzen, Hoeselt en Tongeren, dat waren de zeven bestemmingen. Nu zijn het er nog maar zes. Misschien kan de stad de zevende dreef herstellen als de wijngaard wordt aangelegd.”

© luc daelemans

We wandelen verder langs een olmendreef en kijken uit over een enorme akker. Tine merkt op dat alle meidoornhagen verdwenen zijn. “Schadelijk voor de biodiversiteit, want dat zijn groenverbindingen. Vleermuizen en vlinders durven niet over zo’n uitgestrekte oppervlakte te vliegen.”

© luc daelemans

Jeu de boules

We duiken de hellende Fonteinstraat in en zien in de verte een familie een partijtje jeu de boules spelen. Provencegevoel. In de tegenoverliggende wei staat een rij knotessen, waarvan het hout destijds werd gebruikt om borstelstelen te maken.

Wat verderop beginnen we aan een interessant stuk langs holle wegen. Tine wijst op de rijke vegetatie: de gevlekte aronskelk, viooltjes, speenkruid, de pinkster- en sleutelbloem, de bosanemoon … Plots houdt ze onverwacht halt: “Zie je dat spoor van de ene gracht naar de andere? Het zou van een das kunnen zijn.”

Tegen het einde van de wandeling komen we uit bij een watervalletje. “Dat is een vismigratieknelpunt. Vroeger werden in beken en waterlopen constructies gebouwd die de vrije vismigratie verhinderden. Een watermolen, bijvoorbeeld. Daarom heeft men hier een bypass rond die waterval aangelegd.”

© luc daelemans

Een kleine twee uur na het vertrek duikt Alden Biesen weer voor ons op. Conclusie na een erg leuke voettocht onder een aangename lentezon: Haspengouw heeft zijn reputatie als toeristische vijfsterrenbestemming niet gestolen.

© luc daelemans

Praktisch

Een tocht van 7,9 kilometer langs akkers, weilanden en boomgaarden rond landcommanderij Alden Biesen met hier dan daar wat klimwerk. Minder geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Er zijn wel andere wandelpaden met een grote toegankelijkheid, o.m. het vlonderpad.

Signalisatie

Oranje kruisje

Start

Parking Alden Biesen

I.s.m. het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.

