Intelligente verkeerslichten op komst op kruispunten in Hasselt en andere Vlaamse steden

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op verschillende plaatsen in Vlaanderen voorbereidende werken uit om verkeerslichten later dit jaar intelligent te laten functioneren. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer woensdag.

Intelligente verkeerslichten communiceren met andere verkeerslichten en weggebruikers. Zo moeten ze inspelen op het verkeer om dat verkeersveiliger te maken of te zorgen voor een lagere uitstoot, klinkt het in een persbericht.

Zo kunnen intelligente lichten bekijken wie voorrang krijgt, afhankelijk van het type weggebruiker en van de situatie op het kruispunt. Ook kunnen ze de optimale ‘groentijd’ becijferen om de verkeerssstroom te optimaliseren. Nood- en hulpdiensten krijgen bijvoorbeeld steeds prioriteit, of tijdens de ochtendspits kan een andere lichtenregeling mogelijk zijn dan in het weekend. Anderzijds kan informatie kan over de verkeerssituatie doorgespeeld worden aan de navigatieapp van de wegebruiker.

Navigatieapps

“Vandaag staan we aan de start van de uitrol van zowat 250 intelligente verkeerslichten over heel Vlaanderen. De locaties worden bepaald samen met onder andere de vervoersregio’‘ en de lokale besturen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Nu zijn er op zowat 20 kruispunten voorbereidende werken om de gewone verkeerslichten om te bouwen tot intelligente versies. Het gaat om kruispunten in bijvoorbeeld Hasselt, Mol, Gent en Roeselare. Het gaat om de technische voorbereiding. In het najaar volgt dan de installatie van de software. Die moet ervoor zorgen dat de lichten connecteren met navigatieapps. Met het verkeersdataproject Mobilidata is het de bedoeling om de komende twee jaar zowat 250 intelligente verkeerslichten in gebruik te nemen.

“Door onze infrastructuur intelligent te maken, zetten we een grote stap vooruit richting een verkeersveiliger Vlaanderen”, besluit Peeters.