Geen sneeuw tijdens Ronde van Vlaanderen, wel koude temperaturen én kans op gladde wegen

Donderdag en vooral vrijdag is er in Vlaanderen een grote kans op sneeuw en smeltende sneeuw, zo melden het KMI en Noodweer Benelux. Maar de kans dat die sneeuw blijft liggen tot zondag, is volgens Nicolas Roose van Noodweer Benelux onbestaande. De renners hoeven zich daar dus geen zorgen om te maken.

“De bodemtemperatuur bedraagt nu zo’n 10 tot 13 graden”, zegt Roose. “Als daar sneeuw op valt, zal die snel smelten. In deze periode van het jaar is de zon ook al krachtig genoeg om het eventuele sneeuwtapijtje snel te doen verdwijnen. En in het weekend krijgen we overdag ook al iets hogere maximumtemperaturen dan vrijdag: op zaterdag allicht zo’n 5 graden, op zondag 7 graden.”

KMI-weerman David Dehenauw waarschuwt wel voor mogelijk gladde wegen. “Overdag wordt het in het weekend misschien tot 7 graden, maar ’s nachts zal het kwik wel onder het nulpunt duiken, waardoor de neerslag opnieuw kan aanvriezen.”