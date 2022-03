Ex-adviseur zegt dat Trump liegt over bestorming Capitool

John Bolton was een tijdlang de veiligheidsadviseur van Trump. — © afp

Gebruikte Donald Trump tijdens de bestorming van het Capitool wegwerptelefoons om te overleggen? De voormalige Amerikaanse president verklaarde dat hij zelfs nog nooit van de zogenaamde burner phones gehoord had, maar dat wordt nu tegengesproken door zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton.

In het parlementair onderzoek naar de bestorming van het Capitool worden ook Donald Trumps telefoongegevens van die dag onder de loep genomen. Daarbij valt op dat in het logboek van het Witte Huis op die bewuste dag geen inkomende of uitgaande gesprekken werden geregistreerd tussen 11.17 uur ’s ochtends en 18.54 uur ’s avonds.

LEES OOK. Parlementaire commissie wil ex-adviseurs van Donald Trump voor de rechter brengen voor bestorming Capitool

Dat doet vermoeden dat de voormalige president andere manieren gebruikte om met zijn adviseurs te communiceren. Eerder werd door The New York Times al gemeld dat Trump regelmatig toestellen van zijn naaste medewerkers, zoals zijn veiligheidspersoneel, gebruikt zou hebben. Nu wordt ook bekeken of de ex-president die dag mogelijk met burner phones belde. Gesprekken met die wegwerptelefoons zijn niet te traceren.

Een woordvoerder van Trump verklaarde al dat de ex-president niets te maken had met de telefoongegevens en dat hij ervan uitging dat al zijn telefoongesprekken geregistreerd en bewaard waren. Trump zelf ging nog een stap verder: “Ik heb geen idee wat een burner phone is, ik heb voor zover ik weet zelfs nog nooit van die term gehoord.”

Die bewering wordt ondertussen tegengesproken door John Bolton, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van Trump. Die verklaarde aan de Amerikaanse televisiezender CBS News dat hij de voormalige president meermaals over de wegwerptoestellen hoorde praten. Meer nog: Trump en Bolton zouden zelf gesproken hebben over hoe die burner phones gebruikt werden door mensen die geen bewijzen van hun contacten willen achterlaten.