Nederlands coronascepticus Willem Engel komt vrij

Aan de schorsing zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden waar de Rotterdammer zich aan moet houden is “dat hij zich onthoudt van uitingen op social media”. Volgens de rechtbank heeft Engel die voorwaarde zelf aangedragen op de zitting.

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd woensdag 16 maart aangehouden voor opruiing. Engel zou gedurende een lange periode - tussen juni 2020 en december 2021 - “opruiende coronagerelateerde berichten” hebben geplaatst op social media. “Die berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet”, aldus het Openbaar Ministerie eerder.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Ze vinden dat Engel zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Volgens Engel is de aangifte vals en staan er geen strafbare feiten in.

Ook in België geniet Engel enige bekendheid, omdat hij twee keer viroloog Marc Van Ranst rechtstreeks dagvaardde. De Nederlander vond dat enkele uitspraken van Van Ranst lasterlijk waren. Telkens werd Van Ranst vrijgesproken.