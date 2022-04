OVERZICHT. Ze zijn weer open! Dit zijn de leukste bloesembars van Haspengouw

Een bloesembar tippen die ontbreekt in onderstaand overzicht? Laat het ons weten via goesting@hbvl.be.

Bar Bloei

Bar Bloei is de nieuwste aanwinst in bloesemland. Omdat de pop-upbar diep in de boomgaarden ligt, raak je er enkel met de benenwagen. Ook bij minder goed weer is het heerlijk vertoeven in het overdekte binnen- én buitengedeelte. Elke zondag en op paasmaandag kun je samen met vrienden en familie genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Last but not least: je kunt hier ook e-bikes en e-steps huren om zo het fruitlandschap te verkennen.

Vanaf vrijdag 1 april tot en met zondag 1 mei. Het dichtstbij gelegen adres is Hertstraat 64, 3730 Hoeselt. Volg de wegwijzers!

Maandag tem vrijdag: vanaf 13u tot 21u

Zaterdag: vanaf 10u tot 22u

Zon- en feestdagen: vanaf 10u tot 18u

Info: www.barbloei.be

© Valentin Jacobs

Bloesemterras Bilzen

In de Bilzerse bloesemzee van Alden Biesen kun je dit jaar genieten van een hapje en een drankje. Het bloesemterras strijkt opnieuw neer te midden van de idyllische hoogstamboomgaard, in de buurt van het vlonderpad aan de landcommanderij. Installeer je in een van de relaxte zitstoelen, aan de picknicktafels, op een hooibaal of neem zelf een dekentje mee.

Van 26 maart tot 1 mei in het weekend, op feestdagen en in de vakantie, van 10 uur tot 18 uur (afhankelijk van het weer). Hoogstamboomgaard Alden Biesen (parking: Kasteelstraat 6, Bilzen)

Info: visitbilzen.be/relax-op-het-bloesemterras

© rr

BelOrta Bloesembar

Na twee geannuleerde edities maakt de bekendste bloesembar van Haspengouw zich op voor een boostereditie. Het terrein wordt anderhalve keer groter en ook de eetkaart breidt uit. Shuttlebussen brengen je veilig op bestemming. Naast genieten van lekker eten en drinken, kan je ook een bloesemballonvaart maken of met de Vespa door de bloesems cruisen.

De BelOrta Bloesembar opent haar deuren van 26 maart tot 15 mei.

Maandag tot vrijdag: 11:30 - 17:30

Vrijdag & zaterdag: 11:30 - zonsondergang

Zondag: 9:00 - zonsondergang

Jufferstraat, Velm, Sint-Truiden, tussen fietsknooppunten 186 en 359.

Info: www.bloesembar.com

© Johan Reynders

Pipo Bloesemlounge

In de Pipo Bloesemlounge is het concept weer als vanouds: kinderanimatie, livemuziek en een ritje met het Pipotreintje dat je het fruitbedrijf Pipo van dichtbij laat ontdekken. Je kunt hier als vanzelfsprekend ook van zelfgemaakte streekproducten proeven. Van de fruitbomen rondom je worden namelijk Pipo-drankjes gemaakt, ambachtelijk appelsap van milieuvriendelijk geteelde vruchten uit Haspengouw.

Vier zondagen lang, vanaf 3 april. Behalve op paaszondag.

Zondag 3 april 13u-18u

Zondag 10 april 13u-18u

Zondag 24 april 13u-18u

Zondag 1 mei 13u-18u

Naamsesteenweg 439C, 3800 Sint-Truiden

Info: pipobloesemlounge.be

© rr

Jorishoeve

Voor fruitbedrijf de Jorishoeve in Gingelom, met een gelijknamige bistro, is het bloesemseizoen extra bijzonder. Vanaf april openen de uitbaters opnieuw een groot bloesemterras en is er picknickbeleving tussen de boomgaarden. Op het menu: appelsap en perenjenever van eigen teelt en verschillende gerechtjes met eigen producten. Op zaterdagnamiddag worden er ook rondleidingen georganiseerd, in samenwerking met Toerisme Sint-Truiden.

Boekhoutstraat 35, 3890 Gingelom (Boekhout)

Het bloesemterras is open iedere vrijdag, zaterdag en zondag in april, van 10 tot 22 uur.

Gratis toegang

Info: www.jorishoeve.be