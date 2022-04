“Er zit 20 kilo honing in”: Eddy brouwt bloesembier, met dank aan lokale imker

Een bier dat De Rechter heet? Zoek de verklaring niet bij een jurist met een uit de hand gelopen hobby. Het is gewoon een verwijzing naar de Rechterstraat in Hasselt, waar Eddy Huysmans in zijn microbrouwerij alles van a tot z zelf doet: van Game of Thrones-bier tot bloesembier brouwen. “Mijn installatie uit China heb ik helemaal zelf in mekaar gestoken.”

Wat doet een student als zijn financiële manoeuvreerruimte beperkt is en hij toch geregeld het glas wil heffen? Simpel, dan maakt hij gewoon zijn eigen bier. Tenminste, zo hield Eddy Huysmans (55) zijn budget in evenwicht toen hij voor bouwkundig ingenieur studeerde.

“In een keteltje maakte ik vijf à tien liter”, verduidelijkt hij. “Dat was geen topkwaliteit, maar mijn vrienden en ik vonden het best lekker. Zo is dat langzaam gegroeid. In 2004 kwam het verhaal in een stroomversnelling. Ik won bij Brouwland een installatie van zestig liter en begon op grotere schaal te produceren. Dat liep zo vlot, dat ik drie jaar geleden een installatie van 500 liter uit China liet overkomen. Ik heb die zelf in elkaar gestoken. Daar kwam mijn ingenieursopleiding goed van pas.”

Game of Thrones

Momenteel maakt Eddy Huysmans vijf bieren: een blonde ale, een IPA-bier, Hasseltse Stoute, Right Honey?! en Dracarys. “Dat laatste bier heb ik gebrouwen voor het huwelijk van een kennis die een geweldige fan is van de Amerikaanse tv-serie Game of Thrones. Daarin wordt dat woord vaak gebruikt door het personage Daenerys. Het betekent zoveel als drakenvuur. Omdat het in de smaak viel, heb ik het opgenomen in mijn gamma. Ik brouw ook op maat voor mensen die te weinig tijd hebben of niet over een installatie beschikken. Ze mogen gerust hun eigen recept meebrengen.”

Eddy Huysmans, beroepshalve verkeersexpert bij de Vlaamse Landmaatschappij, benadrukt dat brouwen nog altijd een hobby is. “Ik wil er plezier aan blijven beleven en volledig lokaal werken. Zo gebruik ik voor het honingbier Right Honey?! alleen bloesemhoning van een lokale imker: 20 kilogram voor 500 liter.”

Geproefd door onze zytholoog Maarten van Leeuwaarden:

© luc daelemans

Right Honey?!

“Dit bier van 9,5 % vol. alc. is troebel door hergisting op fles. Als je het inschenkt onder de lentezon, zie je een honinggele kleur met een witte schuimkraag. In de neus krijg je aroma’s van gist, mout, honing en bloemetjes mee. Dat vinden we ook allemaal terug in de smaak als we het bier in de mond laten rondwalsen, naast zoetige en fruitige toetsen. Het mondgevoel? Een vol bier met een medium carbonatie. De afdronk is zoetig met wat honing op de achtergrond.”

Lekker bij? asperges, kip met Limburgse honing, cheesecakePrijs? 2 euro voor 33 clWaar kopen? in en rond Hasselt en via www.derechter.be

© luc daelemans

Andere bloesembiertjes

Bloesem Bink van brouwerij Kerkom werd in 2000 gebrouwen ter gelegenheid van de 50ste bloesemwijding in Guvelingen bij Sint-Truiden. Dit fruitige, zoetige bier van 7,1 % vol. alc. bevat honing van Sint-Truiden en perenstroop van Vrolingen.

© Serge Minten

Op zoek naar het ideale recept voor een witbier, kwam brouwer Luc van brouwerij Den Toetëlèr uit Hoeselt op het idee om wat vlierbloesems van de bloesemstruik toe te voegen aan zijn brouwsel. Oud hout van de vlierstruik is hol en werd vroeger gebruikt om fluitjes of toeters mee te maken, waardoor de struik in de volksmond de naam toetëlèr meekreeg. Enkele bieren uit het gamma: Toetëlèr Wit, Blond, Amber Tripel en IPA.