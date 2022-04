Camouflerende jumpsuit, bommaschoenen en vegan spaghetti: de favorieten van de Billie-redactie

Les excuses sont faites pour s’en servir. Dat doen we goed bij Billie: deze spullen móésten we gewoon hebben. Omdat we geen zin hadden om te koken, omdat we nog wat zwangerschapskilo’s te verbergen hebben … ja, het is zelfs de schuld van de baas!

Jump for joy

Hanne, redactrice: “Niet te koud, niet te warm en losjes genoeg om die vijf sluimerende zwangerschapskilo’s te verbergen: deze jumpsuit met serieus wat eighties vibes.”

Jumpsuit van Mango, 69,99 euro

Short please

Eva, lay-out: “Mag het nog, een short als je de 40 nadert? Bij deze heb ik besloten van ja!”

Jeansshort van Lee, 59,95 euro

Twee-in-één

Eva, lay-out: “Een sweater in cardigan stijl. Best of both worlds.”

Beige vest met knopen van Sissy-Boy, 69,99 euro

Bommastyle

Ann, eindredactie: “De man vindt loafers ‘bommaschoenen’, ik vind dat deze zo ongeveer bij elke outfit staan. Ofwel word ik oud, ofwel hij.”

Lederen loafers van Anna Field, 69,99 euro

Zuurstokroze

Lien, redactrice: “Eigenlijk is de aankoop de schuld van mijn baas. Ze liet me een artikel maken over roze kleding en … toen gebeurde het: nog een blazer erbij. In zuurstokroze!”

Felroze blazer van WE Fashion, 56 euro

Bommetje van een bolognese

Lise, adjunct-chef: “Zin in lekkers, maar géén zin in koken. Dat overkomt me best vaak. Gelukkig ligt er altijd iets van Solid Stash klaar - vegan diepvriesmaaltijden van een sympathiek Belgisch bedrijfje dat uit de grond gestampt werd door een vrouwelijke chef. Ze leveren nu in het hele land.”

Umami Bomb Bolognese van Solid Stash, 8 euro per portie

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.