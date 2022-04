Het vergeven van je ex is soms bijzonder moeilijk. Maar kwaadheid loslaten en naar acceptatie kunnen gaan, is de krachtigste daad van liefde naar de kinderen. Rika Ponnet deelt verhalen uit haar praktijk. “Kinderen nemen soms onbewust de taak op zich om recht te zetten wat niet uitgeklaard raakt tussen hun ouders.”