Julie Van den Steen: “Ik ben in therapie sinds mijn achtste. Het helpt zo veel: ik raad het iedereen aan”

Haar uitpuilende kleerkast, Vlaamse families en natuurlijk The masked singer, waar ze tot voor een stoplicht aan werd herinnerd. Het is allemaal Julie Van den Steen. Net zo goed als dat piekerschriftje, waarin ze al eens de frustraties van zich afschrijft. “Sommige reacties komen echt wel aan. En ik vind het goed om daar eerlijk in te zijn, zodat men beseft dat iedereen een mens is met gevoelens, die gekwetst kan worden.”