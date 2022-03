Trump roept Poetin op om informatie over zoon Biden vrij te geven: “Ik denk dat we dat moeten weten”

Donald Trump heeft - te midden van de oorlog in Oekraïne - aan de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om compromitterende informatie te onthullen over de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden.

Hunter Biden, de 52-jarige zoon van president Joe Biden, is een van de favoriete doelwitten van Donald Trump. Ook tijdens zijn herverkiezingscampagne in 2020 uitte Trump meermaals beschuldigingen aan het adres van de advocaat. Volgens Trump zou Hunter Biden “economische belangen” hebben in Oekraïne en China, die hij zou hebben opgebouwd toen zijn vader vicepresident was onder Barack Obama.

In een interview dat dinsdag werd uitgezonden in het tv-programma ‘Just the News’ van mediabedrijf Real America’s Voice beweerde de Republikein dat “Hunter Biden en zijn familie” enkele jaren geleden 3,5 miljoen dollar zou hebben gekregen van Yelena Baturina, een Russische oligarche die op dat moment getrouwd was met de burgemeester van Moskou. “Dat is veel geld”, aldus Trump vanuit zijn resort in Mar-a-Lago (Florida). “En we weten nog altijd niet waarom het bedrijf van Hunter Biden dat geld heeft gekregen. Ik denk dat Poetin het wel weet en ik denk dat hij dat openbaar moet maken. Ik denk dat wij het ook zouden moeten weten.”

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware is bezig met een onderzoek naar Hunter Biden. Het onderzoek draait rond mogelijke belastingovertredingen, illegaal buitenlands lobbywerk en het witwassen van geld. Hunter Biden heeft het bestaan van dat onderzoek toegegeven, maar heeft altijd ontkend iets misdaan te hebben.

