“De borst of een koekje geven in het openbaar? Ik zie geen verschil”: drie mama’s over lang borstvoeding geven

Van 1 tot 7 augustus is het internationale week van de borstvoeding. Die week is bedoeld om wereldwijd het bewustzijn rond borstvoeding te vergroten. Want in onze maatschappij rust er nog steeds een taboe op het onderwerp. Zeker over lang borstvoeding geven heerst nog veel onbegrip. Een kind dat al kan lopen en dat nog steeds aan de borst drinkt? Toch kiezen steeds meer mama’s ervoor om hun kindje langer borstvoeding te geven. Niet slecht, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook deze mama’s geloven in de voordelen van lang voeden. De fronsende wenkbrauwen van anderen nemen ze erbij.