Eerste kist aardbeien geveild voor het goede doel: 8.000 euro

In Hoogstraten is het symbolische eerste kistje aardbeien van het seizoen, bestaande uit acht bakjes, geveild voor 8.000 euro. Het bedrag gaat naar de stichting van de Iraans-Belgische topdokter Nasser Nadjmi, die marathons loopt voor het goede doel op Noord- en Zuidpool.

De stichting van dokter Nadjmi helpt kinderen met schisis, een aandoening waarbij het gehemelte of de lip gespleten is. Enorm veel kinderen krijgen de diagnose en dokter Nadjmi helpt het probleem laagdrempelig op te lossen, zonder erg zware plastische chirurgie.

Na het overhandigen van de cheque aan de stichting van dokter Nadjmi, is het op de veiling de beurt aan exporteurs en groothandels. Ook online kunnen kopers meedoen. De aardbeienteelt kent al even geen seizoenstop meer. Toch kiest men aan het begin van de lente voor een symbolische seizoenstart.

Door het wispelturige klimaat kweekt men aardbeien in Hoogstraten al lang niet meer in open grond, dat is geen garantie op succes. Voor de rest kweekt men heel wat tomaten en paprika’s. De coöperatie wil in de toekomst blijven inzetten op duurzaamheid.

Tijdens de pandemie steeg de verkoop van aardbeien. De Coöperatie Hoogstraten heeft in 2021 een productomzet van 302 miljoen euro gehaald, goed voor een derde recordjaar op rij.