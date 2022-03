Russische diplomaten ons land uitgezet: “Onvriendelijke maatregelen blijven niet onbeantwoord”

“Deze onvriendelijke maatregelen zullen niet onbeantwoord blijven.” Dat zegt de Russische ambassade in Brussel in reactie op de beslissing van de regering om 31 Russische diplomaten het land uit te zetten omdat ze verdacht worden van spionageactiviteiten in ons land.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) kondigde dinsdag in de Kamer aan dat 21 Russische diplomaten twee weken de tijd hebben om het land te verlaten. Het gaat volgens de MR-vicepremier niet om een sanctie ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne, maar de beslissing is “louter en alleen gelieerd aan onze nationale veiligheid”. De diplomatieke kanalen blijven open en de ambassade kan voortwerken, klonk het.

De Russische ambassadeur Alexander Tokovinin kreeg dinsdag tijdens een ontmoeting meegedeeld dat 21 “diplomatieke, administratieve en technische personeelsleden” van de ambassade en handelsmissie in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen “persona non grata” verklaard worden.

“Deze personen worden beschuldigd van activiteiten die onverenigbaar zijn met hun status. De ambassadeur deed deze beschuldigingen af als absoluut ongegrond en benadrukte dat dit besluit een ernstige klap betekent voor de Russisch-Belgische betrekkingen en indruist tegen de tradities van samenwerking tussen de twee landen”, klinkt het dinsdag in een mededeling op de website van de ambassade en op Twitter. “Deze onvriendelijke maatregelen zullen niet onbeantwoord blijven.”