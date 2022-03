De Duitse expert Oost-Europese politiek Sergej Sumlenny groeide op in Rusland en werkte jaren in Oekraïne. Hij begrijpt niet waarom velen spreken van een oorlog tussen het “arme Oekraïne” en het “rijke Rusland”. Volgens Sumlenny is het omgekeerde eerder waar. “Russische soldaten bellen naar huis om te vertellen dat ze voor het eerst asfaltwegen zien.”