Zelenski enigszins optimistisch: “Positieve signalen vanuit Russisch-Oekraïense onderhandelingen”

Er zijn dinsdag “positieve signalen” gekomen uit de Russisch-Oekraïense onderhandelingen in Turkije, maar Oekraïne is momenteel nog niet van plan om zijn militaire inspanningen te verminderen. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd.

“We kunnen zeggen dat de signalen die we opvangen positief zijn, maar ze doen ons de Russische explosieven en granaten niet vergeten”, aldus Zelenski in een boodschap die gepost werd op Telegram.

Zelenski benadrukte dinsdag echter ook dat Kiev geen redenen heeft om de woorden te geloven van “vertegenwoordigers van een land dat blijft vechten met de bedoeling om ons te vernietigen”.

“De situatie is er niet eenvoudiger op geworden, de omvang van de uitdagingen is niet afgenomen, het Russische leger heeft nog steeds een groot potentieel om de aanvallen tegen onze staat voort te zetten”, aldus Zelenski ook.

In die context mogen we dan ook niet verwachten dat de onderhandelingen tussen Kiev en Moskou zullen leiden tot de opheffing van de sancties tegen Rusland. “Die kwestie kan pas bekeken worden zodra de oorlog afgelopen is en we gerecupereerd hebben wat van ons is”, aldus de president.

LEES OOK. Voorzichtig optimisme botst in VS op scepsis

Rusland kondigde eerder op de dag aan dat het zijn militaire activiteit in de richting van Kiev en Tsjernihiv fundamenteel zal terugschroeven om “het wederzijdse vertrouwen te doen toenemen voor toekomstige onderhandelingen om een vredesakkoord met Oekraïne te tekenen”.

Het hoofd van de Russische delegatie Vladimir Medinski verklaarde ook dat er “substantiële discussies” plaatsvonden en dat de “duidelijke” voorstellen van Kiev met het oog op een akkoord snel onderzocht zullen worden en zullen worden voorgelegd aan president Vladimir Poetin.