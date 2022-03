Vriendin Dave De Kock verschijnt morgen voor kamer van inbeschuldigingstelling

Romy W., de vriendin van Dave De Kock, hoofdverdachte van de moord op kleuter Dean Verberckmoes (4), verschijnt morgen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. De raadkamer in Dendermonde besliste eerder dat ze in de gevangenis moest blijven, maar daartegen werd beroep aangetekend. Ondertussen dook in Het Laatste Nieuws een brief op van Dave De Kock aan zijn moeder waarop hij zijn vriendin uit de wind zet.