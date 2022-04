Barista Jeroen Vanhove en prof­wielrenner én koffiefanaat Jelle Wallays proeven 13 espresso-koffies. Van boon tot kopje, want zo is espresso onbetwist het lekkerst. Waar ze naar zoeken is meer dan “een bakje troost”, met name een klein kopje koffie vol smaak en subtiliteit: van frisse zuurtjes, over zoete toetsen tot donkere karamelaroma’s.