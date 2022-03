Motorrijder verliest been in ongeval, en krijgt nadien boete: “Hij had voorrangsplicht”

Een motorrijder die bij een ongeval in Halle zijn rechterbeen verloor, is mee schuldig bevonden. De man had immers een rode afslagpijl genegeerd. “Als zelfs dat principe niet wordt nageleefd, ontstaat complete anarchie”, klonk het bij politierechter Dina Van Laethem.

Een zwaar ongeval op 12 oktober 2018 op de A8 in Halle heeft twee bestuurders eenzelfde straf opgeleverd. Zowel de motard die linksaf de Rodenemweg wou inslaan als de bestuurder die vanuit de richting van Brussel kwam, kregen elk een boete van 800 euro voor de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. Beiden zijn ook voor de helft aansprakelijk gesteld.

Vooral voor de inmiddels 52-jarige motorrijder had de aanrijding die bewuste vrijdagavond enorm zware gevolgen. Hij werd in de rechter flank geraakt en verkeerde een tijdje in levensgevaar. Uiteindelijk moest zijn rechterbeen geamputeerd worden. Maar ook de 21-jarige bestuurder van de Volkswagen Golf kwam zeker en vast niet ongeschonden uit het ongeval. Zijn voertuig botste tegen een verlichtingspaal en een boom, en door de klap werd het motorblok op de rijbaan geslingerd.

Rood licht genegeerd

Vrij snel na de aanrijding werd duidelijk dat de motorrijder de rode afslagpijl had genegeerd. Toch werd ook in de richting gekeken van de autobestuurder, die aan een te hoge snelheid zou hebben gereden. Zo was er volgens een deskundige sprake van een botsingsnelheid van 110 tot 125 kilometer per uur, hoewel op die plek maar 70 per uur is toegestaan. Maar een expert aangesteld door de chauffeur sprak dat tegen.

Uiteindelijk gaf de jongeman toe dat hij te snel had gereden, maar het oorzakelijk verband met het ongeval werd betwist. “De motorrijder had voorrangsplicht”, klonk het.

Allebei fouten begaan

Om klaarheid te scheppen, stelde politierechter Dina Van Laethem zelf een deskundige aan. Die kwam tot de bevinding dat er geen ongeval was geweest als de motorrijder de rode ontruimingspijl niet had miskend, maar zei er meteen bij dat de tweede beklaagde bij een snelheid van 70 kilometer per uur het ongeval had kunnen vermijden en zelfs niet of nauwelijks had moeten remmen.

Ook de rechter legde de schuld deels bij beide beklaagden. “De regel dat men moet stoppen voor een rood verkeerslicht is een van de essentiële basisregels van het wegverkeersreglement. Als zelfs dat principe niet wordt nageleefd, ontstaat er complete anarchie”, zo wees ze de motorrijder met de vinger.

Dat de tweede beklaagde de maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur overschreef, omschreef de rechter als ‘onverantwoord rijgedrag’. “De overdreven snelheid heeft bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval en de eruit voortvloeiende schade. Beide bestuurders hebben fouten begaan.”