België zet 21 Russische spionnen het land uit

De Russen werken op de ambassade in Brussel en het Russische consulaat in Antwerpen. Ze worden ervan verdacht hun dekmantel als diplomaat te gebruiken om te spioneren.

Vandaag werd de ambassadeur van Rusland ontboden op de FOD (federale overheidsdienst) Buitenlandse Zaken. Hij kreeg er de mededeling dat 21 Russische ‘diplomaten’ die aanwezig zijn in ons land worden uitgewezen.

“Deze personen werden geïdentificeerd omwille van hun betrokkenheid bij spionage- en beïnvloedingsactiviteiten”, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zopas in de Kamer. ‘Dat vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid.’

De Russen werken bij de Russische ambassade in Brussel en het Russisch Consulaat-Generaal in Antwerpen.

“Het gaat niet om een sanctie wegens de oorlog in Oekraïne”, zegt Wilmès nog. “De diplomatieke capaciteit van de Russische ambassade in België blijft intact en de diplomatieke kanalen met Rusland blijven open.” De uitgewezen personen hebben twee weken om het land te verlaten.

Door de aanwezigheid van verschillende internationale instellingen in Brussel is de stad een hotspot voor spionageactiviteiten. Inlichtingenofficieren gebruiken dikwijls een diplomatieke dekmantel om hun werk uit te voeren. Vandaag maakte Nederland bekend dat het 17 Russen het land uit zet om dezelfde reden.

De Belgische uitwijzing van 21 personen is vrij ingrijpend. In 2018 zette ons land zeven Russen het land uit wegens vermoede spionageactiviteiten. Dat gebeurde naar aanleiding van de vergiftiging van Sergej Skripal. Op dat moment had Rusland hier 103 diplomaten voor de bilaterale contacten met België. Daarnaast is er ook een vertegenwoordiging bij de Europese Unie.