De CEO van PostNL België zit in de cel en duizenden pakjes zitten opnieuw vast in de depots van het bezorgbedrijf. Plots luidt de aanklacht niet langer zwartwerk, maar wel criminele organisatie en mensenhandel. Wat is er toch aan de hand bij de pakjesleverancier? En blijft het beperkt tot PostNL of zijn er ook bij andere koerierdiensten problemen? Twee experts geven antwoorden.