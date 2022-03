Veertien procent van studenten die vorig jaar aan bachelor begonnen, stopte zonder diploma

Veertien procent van de studenten die vorig academiejaar gestart zijn in een bacheloropleiding, verlieten na een jaar studeren de opleiding zonder diploma. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om 6.933 studenten aan de Nederlandstalige onderwijsinstellingen. In 2008-2009 lag dit aandeel nog op 11 procent van de gestarte studenten.

Van de studenten die in 2018-2019 aan een bacheloropleiding begonnen, verliet 7 procent de opleiding na twee jaar studeren. Dit aandeel schommelde de afgelopen jaren tussen 6 procent en 8 procent.

De groep studenten die na drie of meer jaar studeren alsnog de bacheloropleiding verlaten zonder bachelordiploma is relatief klein en blijft ook stabiel doorheen de tijd. Na drie jaar studeren schommelt de bijkomende drop-out rond 4 procent. Na vier jaar of meer studeren gaat het om 3 tot 7 procent bijkomende drop-outs.