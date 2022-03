Lichaam Nederlands-Italiaanse pornoster in stukken gesneden en gedumpt in vuilniszakken

Een 43-jarige Italiaanse man heeft woensdag bekend dat hij de Nederlands-Italiaanse pornoster Carol Maltesi heeft vermoord. Hij heeft haar lichaam in stukken gesneden en gedumpt in vuilniszakken op een klif. Een wandelaar ontdekte de vuilniszak, doordat een vrouwenhand met lange glitternagels uitstak. Dat melden Italiaanse media.

De moord leest als een horrorverhaal. Agenten vonden de lichaamsdelen van de jonge vrouw in zwarte vuilniszakken in Borno, Noord-Italië. In eerste instantie wisten onderzoekers niet hoe ze het lichaam moesten identificeren. De lichaamsdelen waren nog intact omdat deze waren ontdooid, maar haar gezicht was volledig verbrand.

Tatoeages

Uiteindelijk kon de politie haar identiteit achterhalen aan de hand van haar tatoeages: zeven van de elf waren nog intact. Ze had bijvoorbeeld ’stap voor stap’ op haar rechterenkel staan, ’wanderlust’ op haar sleutelbeen, en ze had een omgekeerde ’V’ aan de binnenkant van haar dij en twee omgekeerde ’V’s’ aan de andere kant. Deze tatoeages waren ook zichtbaar in haar pornofilms.

De Italiaans-Nederlandse pornoster Carol Maltesi stond in de seksindustrie bekend onder de naam ‘Charlotte Angie’. Ze begon haar carrière op OnlyFans tijdens de pandemie en werd opgepikt door verschillende internationale pornohuizen. Ze heeft verschillende films opgenomen in het buitenland. Ze is moeder van een 6-jarig kind en tot 2021 werkte ze in een parfumerie.

Sinds januari had ze niks meer op haar social media-accounts geplaatst, maar niemand had haar als vermist opgegeven. Haar vrienden dachten dat ze op een exotische locatie was voor een shoot.

Kinky berichten

De politie heeft de dader, een 43-jarige bankier genaamd Davide Fontana, dinsdag opgepakt. Hij wordt beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade, verminking en het verbergen van een lijk. In eerste instantie ontkende hij iets met haar verdwijning te maken te hebben. Naar verluidt is hij een bekende van Maltesi.

Toch ontdekte de politie al snel inconsistenties in zijn verklaring. In zijn huis vonden agenten een grote vriezer, dezelfde stijl vuilniszakken en ook DNA-bewijs waarmee hij in verband met de moord kon worden gebracht.

Na het tonen van het bewijs bekende Fontana dat hij de jonge vrouw ’per ongeluk’ had vermoord tijdens een ruzie in Milaan. Daarna wist hij niet wat hij met het lichaam moest doen en besloot het toen in stukken te snijden. Daarna deed hij de delen in een vriezer. Hij heeft haar lichaam gedumpt in Borno, ’omdat hij het gebied goed kent van vroeger’.

Een schokkend detail uit zijn bekentenis is dat hij haar telefoon de afgelopen drie maanden gebruikte om berichten naar haar moeder te sturen. Ook heeft hij ’kinky’ berichtjes naar haar vriend gestuurd. Nog steeds ontbreken er een aantal lichaamsdelen. De politie onderzoekt of hij de delen heeft vernietigd of opgegeten.