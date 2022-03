Hasselt

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een uitbraak van de weinig bekende, maar zeer besmettelijke bacterie Shigella sonnei. Die veroorzaakt ernstige darminfecties en verspreidt zich in West-Europa voornamelijk onder mannen die seks hebben met andere mannen. Sensoa start daarom voor het eerst een sensibiliseringscampagne in Vlaanderen.